شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الدفاع الجوى.. 7 أرقام لـ"الزمالك وبيراميدز" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك وبيراميدز، المحدد لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الدفاع الجوى فى إطار مؤجلات الجولة الـ26 بالدورى الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان فى هذه المواجهة إلى حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة صدارة الدورى، وسط سعى بيراميدز إلى اعتلاء القمة فى ظل تساوى كلا الفريقين فى النقاط برصيد 60 نقطة.

ويرصد ”الخليج 365” 7 أرقام لـ"الزمالك وبيراميدز" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: