شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يصدم النجوم.. اعرف التفاصيل على سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة جديدة تلقاها فريق النجوم بخصوص عصام الحضرى حارس مرمى الفريق، الذى ابتعد الفترة الماضية بسبب الإصابة. - لمعرفة صدمة فريق النجوم من عصام الحضرى اضغط هنا.. Advertisements

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