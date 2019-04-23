شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لدغة الأهلى.. ماذا قدم الساحر كينو مع بيراميدز قبل مواجهة الزمالك الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء الليلة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك بنظيره بيراميدز على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة جمعها من 26 مباراة (18 انتصارًا - 6 تعادلات - هزيمتين)، وسجل لاعبوه 54 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، بينما يحتل بيراميدز المركز الثانى بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصارًا - 9 تعادلات - هزيمتين)، سجل 54 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

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ورغم الإثارة المنتظرة فى مباراة الليلة فإن كل الأعين سوف تبحث باهتمام عن أهم لاعبى بيراميدز وأغلى لاعب فى الدورى المصرى الممتاز، والذى يعد مفتاح فوز أى مباراة للكتيبة الزرقاء، لاسيما بعد أن خطف ثلاث نقاط غالية لفريقه من أنياب الأهلى منذ أيام قليلة بهدفه الشهير فى مرمى محمد الشناوى، إنه الجناح الأيسر البرازيلى كينو الذى شارك الموسم الجارى فى الدورى المصرى فى 27 مباراة، سجل خلالهم ثمانية أهداف، أى أنه يسجل كل 302 دقيقة.

صاحب الـ29 عامًا له بصمة كذلك فى 11 هدفًا سجلها فريقه فى المباريات السابقة، بصناعتها.

ترى هل يواصل كينو التألق فى مواجهات الكبار، ويسجل فى شباك الزمالك أم ينجح مدافعو الفارس الأبيض فى إيقاف ساحر بيراميدز؟