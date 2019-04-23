شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفاوض حارس كفر الشيخ لتدعيم مركز حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نادى طنطا من حسم صفقة عمرو مجدى حارس كفر الشيخ، وذلك لدعم حراسة مرمى الفريق بجوار الثنائى إسلام طارق والسيد الصاوى، بعد استقرار عادل الخطيب مدرب حراس مرمي طنطا على رحيل إسلام البعلي حارس الفريق إلى جانب وجود عروض رسمية من أكثر من ناد من أندية الدورى الممتاز لضم إسلام طارق حارس طنطا.

ودخل مسئولو سموحة فى مفاوضات جادة مع إدارة طنطا من أجل التعاقد مع إسلام طارق بعد تألقه مع أبناء السيد البدوى بالقسم الثانى، إلا أن إدارة طنطا تتحفظ على قبول العرض نظرا لرغبتها فى الظهور بشكل جيد بالدورى الموسم المقبل، وعدم تكرار تجربة الموسم قبل الماضى عندما هبط الفريق للمظاليم.