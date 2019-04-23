مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال السوداني اليوم والنجم الساحلي| بث...

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم، حيث مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم لساحلي التونسي اليوم، هي لحساب مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، التي ستجمع الفريقين اليوم، على أرضية ستاذ ببترو سبورت في مصر،ومشاهدة مباراة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم، هي لحساب مباريات العودة من مباريات ربع نهائي دوري كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، وفي الأسفل ستجدون بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السعودي اليوم، كما سنعرض عليكم مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي اليوم

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الان نهاية لاعبي الفرقين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

دخول اللاعبين من جديد إلى ارضية الملعب.

بداية مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي الاان.

إليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة مجانا يوم الثلاثاء 23-4-2019، ومباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي اليوم، هي في مباريات الإياب من جدول مباريات ربع نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019، والتي يستقبل من خلالها الهلال النجم الساحلي، على ارضية ستاذ بترو سبورت في الجمهورية المصرية، والتي يدخلها كل طرف على تحقيق إيجابية، من اجل ضمن التأهل إلى مباريات نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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موعد مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة اليوم

بداية مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة اليوم الثلاثاء، سيكون ابتداء من الساعة السادسة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، وفي الساعة السابعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسودان، وفي تمام الساعة التاسعة من ليلة الاثنين، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي مباشرة اليوم، ستكون أولا هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمباريات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باللغة العربية، وستعرض متابعة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني اليوم، مباشرة على قناة بي إن سبورت HD 1، وسيتواجد في التعليق على مباراة اليوم، معلقين وهما كل من المعلق سوار الذهب، على القناة الصوتية الأولى، وعلى القناة الصوتية الثانية، سيتواجد المعلق نوفل باشي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة مجانا، ستكون هي فناة السودانية الأرضية المفتوحة، وذلك في ظل منح “الكاف”، الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا.

في هذه الفقرة إليكم تردد بعض القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال السوداني اليوم والنجم الساحلي، والتي من المنتظر أن تعرض متابعة مباراة الهلال والنجم مجانا اليوم، وفي حالة تواجد المزيد من القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم التونسي مباشرة اليوم، سنقدمها لكم فتابعونا.

القناة التردد القمر الصناعي ارينا سبورت 11798 أسترا 3 A قناة إدمان اربيذجان 11175 اوروبا ستار 1

مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم

وكانت نتيجة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحي، في مباراة الذهاب، انتهت بفوز النجم الساحلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، مما يجعله يدخل مباراة الإياب اليوم، وهو قريب من التأهل نسبيا، إلى دور النصف النهائي، حيث تكفيه نتيجة التعادل لذلك، لكن في المقابل على الهلال السوداني، تحقيق نتيجة الفوز على الأقل بهدف دون رد، من أجل العبور إلى المربع الذهبي.

رسميا موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي في الإياب

تما التأكيد رسميا أنه موعد مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني، في مباراة الإياب، من مباريات ربع نهائي كاس المكونفدرالية الإفريقية، سيكون يوم الثلاثاء الموافق ل 23 أبريل 2019 الجاري، وستنطلق المباراة، إبتداء من الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الخامسة بتوقيت تونس، وفي السادسة من مساء اليوم، بتوقيت السودان ومصر.