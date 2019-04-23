دوري آسيا AL-Nasser..مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر– شاهد مباراة النصر اليوم بث مباشر HD .. بث مباشر مباراة النصر والزوراء بث حي مباشرbein sport اليوم الثلاثاء 23-4-2019 بث مباشر النصر يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والزوراء كورة ستار بث مباشر مباراة النصر اليوم، كورة أون لاين بث مباشر النصر والزوراء اليوم كورة لايف، الأسطورة livehd7 بث مباشر مباراة النصر والزوراء يلا شوت الجديد بث مباشر كورة لايف كورة يلتقي اليوم النصر بالزوراء العراقي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أسيا، ويُقام اللقاء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 من خلال ملعب كربلاء.

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ضمن دوري أبطال آسيا بداية مباراة #النصر_الزوراء العراقي

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#النصر_الزوراء العراقي الدقيقة 15 #النصر 0 الزوراء 0

الدقيقة 30 #النصر 0 الزوراء 1

سجل هدف الزوراء اللاعب علاء عباس فى الدقيقه 30

نهاية الشوط الأول من مباراة، #النصر_الزوراء بتقدم الزوراء العراقي بهدف دون مقابل.

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