صديق كريستيانو رونالدو المغربي ينال عقوبة كبيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الملاكم المغربي بدر هاري، لعقوبة كبيرة من قبل منظمة “غلوري” العالمية لرياضة “الكيك بوكسينغ”.

بدر هاري – وهو صديق مقرب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي – اوقفته المنظمة لمدة 19 شهرا، وذلك بعد ثبوت انتهاكه لقواعد مكافحة المنشطات.

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المنظمة الدولية، وفقا لما نشرته في موقعها الرسمي، تبين لها تورط بدر هاري البالغ من العمر 34 عاما في انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، بعد التحاليل الطبية التي أظهرت وجود آثار لمواد محظورة في عيناته.

القرار يمثل ضربة موجعة للبطل المغربي الذي كان يستعد لخوض جولات من القتال في هولندا وعدد من دول العالم، إلا أن تعاطيه للمنشطات قد يكلفه هذه المرة مشواره المهني.

صديق رونالدو، رغم أنه شارك عندما كان صغيرا في بطولات عدة تحت علم هولندا التي يحمل جنسيتها أيضا، إلا أنه اختار عند بلوغه تمثيل المغرب بلده الاصلي، وله الكثير من العلاقات والصداقات مع نجوم الرياضة في مختلف الألعاب، أبرزها صداقته المميزة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.