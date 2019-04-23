ممثل إنجليزي ساخرا من محمد صلاح: يجيد الدراما أكثر مني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر الممثل البريطاني، فيني جونز، من النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملمحا إلى أن صلاح يجيد التمثيل أكثر منه.

فيني الفنان الذي سبق له أيضا ممارسة كرة القدم بشكل احترافي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع عدة أندية أهمها تشلسي وليدز يونايتد، يشير إلى أن ركلة الجزاء التي حصل عليها صلاح خلال مباراة كارديف سيتي ليست صحيفة وأن صلاح ادعى التمثيل.

وأعادت الركلة من جديد جدل ادعاء صلاح السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على خطأ، رغم أن الإعادة التلفزيونية من أكثر من زاوية أثبتت أنه تعرض لعرقلة واضحة من سين موريسون قائد كارديف.

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ورغم قناعة جونز بأن صلاح يستحق ركلة الجزاء التي أكدت فوز ليفربول المهم على مضيفه بهدفين نظيفين، فإنه أراد على ما يبدو إطلاق نكتة بحق هداف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

الممثل صاحب الـ54 عاما، قال في تصريحات تلفزيونية: كم استغرق الدب (في إشارة إلى جسد موريسون الضخم) يحتضن صلاح؟ الرجل (مدافع كارديف) وضع ذراعيه حول صلاح، والأخير رمى نفسه على الأرض في النهاية.

وأضاف: بالنسبة لي، إنها ركلة جزاء واضحة، صلاح ألقى نفسه على الأرض، لكن مهلا، لاعب كارديف أحاطه بذراعيه أعتقد أنه كان خائفا من أن يسدد صلاح على المرمى.. صلاح ربما قد ذهب إلى مدرسة دراما لم أذهب إليها أبدا.

وكان نيل وارنوك المدير الفني لكارديف، اتهم صلاح بادعاء التعرض لخطأ للظفر بركلة جزاء، مشبها إياه بالغطاس الأولمبي توم دالي.