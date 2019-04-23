بول بوجبا يشعل أزمة لرفضه أداء التحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن العلاقة بين النجم الفرنسي بول بوجبا، وجماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، أخذت منحى أقرب للتدهور عقب قيام اللاعب بتصرف اعتبره كثيرون مسيئا.

اللاعب أثار غضب مشجعي “الشياطين الحمر” عقب خسارة الفريق أمام إيفرتون بنتيجة 4-0، كونه لم ينضم إلى باقي زملائه لتحية الحضور كما تجري العادة في نهاية مباريات كرة القدم.

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سلوك اللاعب دفع الكثيرين من داعمي مانشستر للمطالبة ببيعه لريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك مع تزايد التكهنات بانتقاله إلى الدوري الإسباني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة من بوجبا، حيث غرد أحد الأأشخاص على “تويتر” قائلا: “فعل بوجبا يمثل قلة احترام لجماهير النادي.. وأضاف آخر: بوجبا يشبه الفيروس الذي أصاب الفريق، أخشى القول بأن عليه الرحيل”.

وردا على الانتقادات التي طالت بوجبا، اعتذر مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بالنيابة عنه قائلا: كل شيء سار بشكل سيء في هذه المباراة، أعتذر لجماهير مانشستر يونايتد.

نجم الفريق السابق، جاري نيفيل، أبدى غضبه من سلوك بوغبا واضطرار سولسكاير للاعتذار، قائلا: يمكننا تشبيه الأمر بوجود أعشاب ضارة في حديقة المنزل وينبغي التخلص منها.. وفق ما نقلت صحيفة “ميرور” الإنجليزية.