انت الان تتابع تفاصيل خبر لاعب عراقي يسجل هدفاً عابراً للقارات.. كيف أحرزه؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:58 مساءً - شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى السويدي لكرة القدم هدفاً خرافياً بلمسة عراقية، حظي بإعجاب واسع لدى عشاق "اللعبة الشعبية الأولى في العالم".

وفي التفاصيل، أحرز العراقي أمير المعماري هدفاً عابراً للقارات لفريقه "يونشوبنغ سودرا" في شباك ضيفه "نوربي"، ضمن لقاءات دوري الدرجة الأولى السويدي.

وأطلق "المعماري" قذيفة صاروخية من قبل منتصف الميدان، لتسكن في شباك المنافس، بحلول الدقيقة الـ60 من المباراة، التي انتهت بفوز فريق اللاعب العراقي بنتيجة كاسحة قوامها سبعة أهداف مقابل هدف يتيم.

Advertisements

واحتفت الجماهير العراقية على نطاق واسع بهدف المعماري، ورشحته للمنافسة بقوة على جائزة "بوشكاش" العالمية التي يمنحها الفيفا سنوياً لأجمل هدف في العام، على هامش توزيع جوائز الأفضل.

ويُعد المعماري أحد نجوم المنتخب العراقي الأولمبي، وكان قد سجّل هدفين لمنتخب بلاده في التصفيات الأخيرة، التي خاضها "أسود الرافدين"، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاماً في تايلاند.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المقاطع واللقطات "الاستثنائية" تحظى بمتابعة جارفة وضخمة، ويتم تداولها وتناقلها على نطاق واسع بمواقع التواصل والشبكات الاجتماعية، كما تتم الإشادة بها أو التحذير منها، بحسب ما تتضمنه من وقائع وأحداث.