انت الان تتابع كواليس جديدة في استقالات الأهلي.. 3 أعضاء اجتمعوا مع تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
مجلس الأهلي
فجر الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، مفاجأة من العيار الثقيل، حدثت في الساعات الأخيرة داخل صفوف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وكشف في فيديو له، أن بعض أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء حاولوا التواصل مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز، من أجل محاولة إنقاذ النادي الأحمر، في ظل الأزمات الإدارية الحالية، من خلال تشكيل مجلس جديد، للانتخابات المقبلة مبكرا.
وأوضح أبو المعاطي في الفيديو أن 3 أعضاء من مجلس الخطيب استقروا على الاستقالة وكانوا يريدون تشكيل مجلس جديد، وأوضح أن المستشار تركي رد على هؤلاء، مؤكدًا أنه لا دخل له على الإطلاق بالنادي الأهلي، وكانت صفحة وطويت تمامًا، واحتراما لجماهيره الكبيرة لن يتدخل في أي أمور تخص النادي الأحمر مستقبلا، مشيرا إلى
من جانبه تحدث الإعلامي، أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الصراعات والانقسامات داخل مجلس إدارة الأهلي، في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخسائر المتتالية التي ضربت القلعة الحمراء، ونفى شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، اليوم الثلاثاء، ما تردد مؤخرًا عن وجود صراعات وانقسامات، موضحًا أن هناك حملة إعلامية تثير الفتن داخل المجلس، وهو ما تسبب في قلق البعض داخل النادي.
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