اجتماع عاجل اليوم في الأهلي برئاسة محمود الخطيب

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تحرير:أحمد محمد وأحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
الخطيب
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مهما في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة العديد من الأمور داخل القلعة الحمراء، بسبب الخسائر المتتالية التي يتعرض لها النادي في كل الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم، بعد أن ودع الفريق دوري أبطال إفريقيا بفضيحة كبيرة، عقب الخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي البطولة، ثم الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد، والهبوط من صدارة الدوري لصالح الزمالك من جديد ليحل بالمركز الثالث، وأخيرا توديع فريق السلة منافسات دورى السوبر على يد الزمالك أيضا.
وعلمت «التحرير»، أنه من المنتظر أن يتطرق الاجتماع لمناقشة تدهور الألعاب الأخرى داخل النادي، باستثناء فريق الطائرة الذى نجح فى التتويج ببطولة إفريقيا، كما سيتم مناقشة مصير رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، ومدير اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا لكرة اليد (رجالا وسيدات). كما
وعلمت «التحرير»، أنه من المنتظر أن يتطرق الاجتماع لمناقشة تدهور الألعاب الأخرى داخل النادي، باستثناء فريق الطائرة الذى نجح فى التتويج ببطولة إفريقيا، كما سيتم مناقشة مصير رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، ومدير اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا لكرة اليد (رجالا وسيدات).
كما سيتم مناقشة عقوبات اتحاد السباحة ضد فريق الماء بالأهلي، ومن المتوقع أن يكون هناك قرار وعقاب رادع لمنع حدوث تلك الأزمة مرة أخرى.
وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، قد اتخذ عقوبات صارمة ضد بعض لاعبي كرة الماء بالنادي الأهلي، بعد أحداث الشغب التي قام بها اللاعبون في مباراة نهائي بطولة الدوري العام، التي أُقيمت بحمام السباحة بنادي الصيد بالدقي ضد لاعبى فريق الجزيرة.
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