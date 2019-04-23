انت الان تتابع اجتماع عاجل اليوم في الأهلي برئاسة محمود الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد وأحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

الخطيب

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مهما في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة العديد من الأمور داخل القلعة الحمراء، بسبب الخسائر المتتالية التي يتعرض لها النادي في كل الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم، بعد أن ودع الفريق دوري أبطال إفريقيا بفضيحة كبيرة، عقب الخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي البطولة، ثم الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد، والهبوط من صدارة الدوري لصالح الزمالك من جديد ليحل بالمركز الثالث، وأخيرا توديع فريق السلة منافسات دورى السوبر على يد الزمالك أيضا.

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وعلمت «التحرير»، أنه من المنتظر أن يتطرق الاجتماع لمناقشة تدهور الألعاب الأخرى داخل النادي، باستثناء فريق الطائرة الذى نجح فى التتويج ببطولة إفريقيا، كما سيتم مناقشة مصير رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، ومدير اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا لكرة اليد (رجالا وسيدات). كما