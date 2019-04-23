انت الان تتابع كيف يفوز الزمالك على بيراميدز في غياب فرجاني ساسي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

فرجاني ساسي

يبحث السويسري كريسيتان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تحقيق الفوز على بيراميدز، في غياب نجمه الدولي التونسي فرجاني ساسي، وذلك حين يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، والتي يقودها طاقم حكام نرويجي، يتكون من هوبر نيلسون حكم ساحة، ويعاونه توم هارالد، وأوسكار أساكسن، بجانب كريستوفر هاجنس حكمًا رابعًا، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

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هناك 3 لاعبين في عقل كريستيان جروس لخلافة فرجاني ساسي، هم محمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم، علمًا بأن أوباما شارك في نفس مركز ساسي، خلال مواجهة حسنية أغادير، بعد خروج فرجاني للإصابة. ويفكر جروس في يوسف أوباما لتعويض غياب فرجاني ساسي، كونه يجيد المراوغة والاستلام تحت الضغط، بجانب القيام