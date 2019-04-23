ساسي يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل موقعة بيراميدز

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تحرير:أحمد ثروت ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
فرجانى ساسى
حرص فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم زملائه في الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات، والفوز اليوم على فريق بيراميدز، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الدفاع الجوي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، والمؤجلة من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتى يديرها طاقم تحكيم نرويجي بقيادة الحكم همبر نلسونو، وكتب ساسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جسدي في تونس وقلبي معاكم يارجال الزمالك».
ويتلقى ساسي العلاج في الوقت الحالي بتونس عقب إجرائه عملية جراحية في كاحل القدم، وذلك بعدما تعرض للإصابة بشرخ في عظمة شظية القدم فى مباراة فريقه أمام فريق حسنية أغادير المغربي في إياب الدور الربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. جسدى فى تونسى وقلبى معاكم يارجال الزمالك
— Ferjani Sassi (@FerjaniSassi)
جسدى فى تونسى وقلبى معاكم يارجال الزمالك ❤🙏— Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) April 23, 2019
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 وخسر في 2.
في المقابل يحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 60، جمعها من 28 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 9 وخسر في 2.
وانتهى لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، بالتعادل الإيجابي (3-3).
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