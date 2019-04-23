الامارات | بالفيديو: ميلنر "ناكر الجميل" الضحية الثانية لصلاح بعد راموس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: ميلنر "ناكر الجميل" الضحية الثانية لصلاح بعد راموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت مواقع التواصل الإجتماعي لتشن هجوماً على لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، جيمس ميلنر، على نفس طريقة لاعب ريال مدريد الإسباني راموس، الذي كان قد أعتدى على اللاعب المصري وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح اللاعب ناكراً للجميل بعدما رفض اعطاء ركلة الكرة لمحمد صلاح لكي يقوم بتسديد ركلة الجزاء الذي حصل عليها الفريق الإنجليزي أمام فريق كارديف سيتي، حيث رصدت الكاميرات المتابعة للقاء خلافه مع المصري محمد صلاح على تسديد ضربة الجزاء، التي حولت اللاعب الإنجليزي إلى "ناكر لجميل" سابق قدمه له زميله.

وكان النجم المصري قد رفضفي وقت سابق جائزة رجل المباراة التي فاز فيها فريقه على بورنموث في البريميرليغ برباعية كان لصلاح نصيب الأسد منها بتسجيل ثلاثة أهداف وبفضل الأداء المميز، فاز صلاح بجائزة "رجل المباراة" Man of The Match التي تقدمها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، لكن "الفرعون الصغير" وفي تصرف وصف بـ"النبيل" أصرّ على رفض استلام الجائزة وتقديمها لزميله جيمس ميلنر باعتباره الأجدر بها في مباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي.

وعند إبلاغه بأنه فاز بجائزة "رجل المباراة" في هذا التوقيت من قبل شبكة "سكاي سبورتس" رد صلاح: " لن آخذها، إنها له (ميلنر) في مباراته رقم 500"، وأضاف صلاح، في هذا الوقت: "إنه يستحقها اليوم، لديه مسيرة كروية مذهلة. أتمنى لو أن لدي عددا أكبر من المباريات في مسيرتي مثله، لن آخذها (الجائزة)، كلام صلاح، أثر في ميلنر، هذا الموقف وغطى وجهه لإخفاء تأثره، قبل أن يتمالك نفسه ويغادر اللاعبان اللقاء الصحفي ضاحكين.

وأظهر الجمهور تعاطفه مع اللاعب المصري محمد صلاح، الذي كان يرغب في الوصول إلى الهدف رقم 20 له وتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لكن ميلنر، رفض ذلك، في حيث برر ذلم بأن ترتيب مسددي ركلات الجزاء في النادي الإنجليزي يأتي في مقدمتهم اللاعب الإنجليزي ومن ثم محمد صلاح، وهو ما التزم به اللاعب الإنجليزي وأغضب هداف الفريق.

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وأظهرت الكاميرات المتابعة للقاء ليفربول وكارديف سيتي، خلافا في الدقيقة 80 من عمر المباراة بين صلاح وميلنر بشأن تسديد ضربة الجزاء، إلا أن ميلنر حسم الخلاف بأخذ الكرة وتسديدها.