شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب والعامري فاروق في مران الأهلي ..ورمضان يشارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر محمود الخطيب رئيس الأهلي، ونائبه العامري فاروق، مران الفريق اليوم الثلاثاء، لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي

وحرص الثنائي على عقد جلسة سريعة مع قائد الفريق حسام عاشور للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها أمام بيراميدز، في العضلة الضامة، والتي ستحرمه من التواجد في قائمة المباراة المقبلة.

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وشهد المران، مشاركة رمضان صبحي في تقسيمة كرة بدون حراس، لأول مرة منذ غيابه عن مباراة بيراميدز بسبب إصابته في العضلة الأمامية.

كما شهد المران مشاركة الناشئ، لاعب الوسط العربي بدر في المران وغاب محمود وحيد عن المران بعد تعرضه لكدمة في مران أمس الاثنين، فيما أدى حسام عاشور جلسة علاج بالجيم.

أما الظهير محمد هاني فواصل التأهيل بالركض حول الملعب، مثله مثل مروان محسن الذي بدأ المران بجلسة علاجية بالجيم قبل الركض حول الملعب.

وينتظر الأهلي مواجهة مرتقبة ضد المصري يوم الخميس المقبل.