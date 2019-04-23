شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات: نقل مباراة الأهلي والمصري لاستاد المكس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة نقل مباراة الأهلي والمصري المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، إلى ستاد المكس عوضًا عن ستاد السويس.
ونشر اتحاد الكرة القرار على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إذ أوضح أن نقل المباراة من ستاد السويس أتى بعد عدم ورود الموافقات الأمنية.
ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء الخميس، بدون جمهور، حسب بيان اتحاد الكرة.
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