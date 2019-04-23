شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فنادق إقامة وملاعب تدريب منتخبات أمم إفريقيا.. و«مجاهد»: لا نية لتغييرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس أحمد مجاهد، المنسق العام لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩، إن اللجنة المنظمة ليس لديها أي خطط لتغيير أماكن إقامة المنتخبات المشاركة بالبطولة خلال الفترة المقبلة، بعد إقرارها بشكل رسمي عقب حفل القرعة، الذي أقيم يوم ١٢ أبريل بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأشار اتحاد الكرة المصري، على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إلى أن أخبار كانت قد انتشرت مؤخرًا حول رغبة بعض المنتخبات في تغيير أماكن الإقامة والانتقال لفنادق أخرى بعد إعلان جدول جميع الفنادق في مختلف المحافظات.

وأوضح «مجاهد» أنه لا نية لتغيير أماكن الإقامة طبقًا لما تنص عليه اللوائح، كما أن المنتخب الراغب في الانتقال لفندق مختلف يكون على نفقته الشخصية، بعيدًا عن اللجنة المنظمة وحتى الآن جميع المنتخبات ملتزمة بخطط الإقامة وملاعب التدريب. وجاء جدول إقامة وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة على النحو التالي: المجموعة الأولى «ستاد القاهرة الدولي»

منتخب الكونغو .. فندق ميريديان هيلوبوليس .. ملعب التدريب المقاولون العرب الفرعي

منتخب زيمبابوي .. فندق ميريديان هيلوبوليس .. ملعب التدريب نادي السكة الحديد

منتخب أوغندا .. فندق راديسون بلو .. ملعب التدريب المقاولون العرب الرئيسي Advertisements المجموعة الثانية «ستاد الإسكندرية»

منتخب نيجيريا .. فندق هيلنان فلسطين .. ملعب التدريب بالأكاديمية البحرية

منتخب مدغشقر .. فندق هيلتون كينج رانش ببرج العرب.. ملعب التدريب برج العرب الفرعي

منتخب بوروندي .. فندق توليب مصطفى كامل .. ملعب التدريب نادي الاتحاد السكندري

منتخب غينيا .. فندق توليب مصطفى كامل .. ملعب التدريب باستاد جامعة الإسكندرية المجموعة الثالثة «ستاد الدفاع الجوي»

منتخب كينيا .. فندق طيبة روز .. ملعب التدريب رقم 1 باستاد الدفاع الجوي

منتخب السنغال .. فندق طيبة روز .. ملعب التدريب رقم 3 باستاد الدفاع الجوي

منتخب الجزائر .. فندق رويال كمبينسكي .. ملعب التدريب بنادي إنبي

منتخب تنزانيا .. فندق هيلنان لاند مارك .. ملعب التدريب نادي بتروسبورت المجموعة الرابعة «ستاد السلام»

منتخب كوت ديفوار .. فندق كونكورد السلام .. ملعب التدريب بنادي الشمس

منتخب جنوب إفريقيا .. فندق نوفوتيل .. ملعب التدريب بنادي إيرو سبورت

منتخب ناميبيا .. فندق لوباساج المطار .. ملعب التدريب باستاد أكاديمية الدفاع

منتخب المغرب .. فندق راديسون بلو .. ملعب التدريب بمجمع النسور الرياضي المجموعة الخامسة «ستاد السويس»

منتخب موريتانيا .. فندق ستيلا دي ماري «سي كلوب» .. ملعب التدريب رقم 1 بنادي وادي دجلة العين السخنة

منتخب أنجولا .. فندق ستيلا دي ماري «سي كلوب» .. ملعب التدريب رقم 2 بنادي وادي دجلة العين السخنة

منتخب تونس .. فندق ستيلا دي ماري جراند هوتيل .. ملعب التدريب بملعب نادي بتروجت

منتخب مالي .. فندق ستيلا دي ماري جراند هوتيل .. ملعب التدريب بملعب نادي بتروجت المجموعة السادسة «ستاد الإسماعيلية»

منتخب الكاميرون .. فندق ميريكور الإسماعيلية .. ملعب التدريب بملعب فندق ميركور

منتخب بنين .. فندق ميريكور الإسماعيلية .. ملعب التدريب بقناة السويس القديمة

منتخب غانا .. فندق توليب الفرسان بالإسماعيلية .. ملعب التدريب بنادي قناة السويس الفرعي

منتخب غينيا الاستوائية .. فندق توليب الفرسان بالإسماعيلية .. ملعب التدريب بنادي قناة السويس الفرعي ولم يتم تحديد ملعب تدريب أو فندق الإقامة الخاص بالمنتخب المصري بصفته منظم البطولة، وسيتم تحديد الملعب والفندق في وقت لاحق من جانب الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

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