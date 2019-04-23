بنزيما ينجو من طوفان ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، من ثورة الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، ينوي إجراء تغييرات كثيرة في صفوف الميرنجي للموسم المقبل، لإعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.
وأشارت إلى أن المهاجم الفرنسي حجز مقعده في الفريق الجديد لريال مدريد، وذلك بعد الأرقام الرائعة التي حققها بنزيما في الموسم الحالي.
وأوضحت أن تسجيل بنزيما 30 هدفًا في كل البطولات خلال الموسم الحالي حتى الآن، يحافظ على مكانته لدى زيدان.
وأكدت الصحيفة أن تألق بنزيما لم يغير موقف إدارة ريال مدريد من ضم مهاجم جديد في الموسم المقبل، ولكنه إما سيصبح بديلًا للمهاجم الفرنسي أو سيشاركه في خط الهجوم.
وأفادت بأن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، يعد الخيار الأول لدعم الهجوم في ريال مدريد خلال الموسم المقبل.
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