سر غياب سالم الدوسري عن مواجهة الاستقلال

خرج سالم الدوسري، جناح الهلال السعودي، من حسابات الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق الأزرق، قبل مباراة استقلال طهران، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للحساب الرسمي لنادي الهلال على "تويتر": "لم يتواجد سالم الدوسري في قائمة فريق الهلال بمباراة الاستقلال، نظير بعد تعرّضه لإصابة في كاحل القدم، أثناء تحضيرات الفريق الأخيرة للمباراة".

ويلتقي الهلال مع الاستقلال في مباراة الجولة الرابعة، للمجموعة الثالثة، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويدخل الهلال مباراة اليوم أمام الاستقلال، وهو متصدر للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الاستقلال في المركز الثالث بـ 4 نقاط.

ويخطط الهلال، للفوز اليوم للحفاظ على الصدارة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل للدور التالي.