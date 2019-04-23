ملعب الكلية الحربية يحتضن تدريبات منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، حدد ملعب الكلية الحربية ليحتضن تدريبات الفراعنة خلال بطولة أمم أفريقيا 2019.

وجاء قرار أجيري باختيار ملعب الكلية الحربية، بعدما قام لهيطة بمعاينة الملعب وتقديم تقرير للجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأوضح لهيطة ، أن المنتخب اختار فندق الميرديان، ليستضيف لاعبي منتخب مصر خلال فترة إقامة البطولة.

ومن جانبه، اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، اللجنة المنظمة للبطولة بتلك القرارات، بعدما تم تحديد ملعب التدريب وفندق الإقامة بشكل رسمي.

وتنطلق بطولة أمم أفريقا بداية من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو، حيث اسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الأولى بجوار كل من زيمبابوي والكونغو وأوغندا.