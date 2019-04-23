جوارديولا يرد.. هل سيستمر محرز في صفوف مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة؟

رد المدرب الإسباني بيب جوراديولا على الأنباء التي أُثيرت مؤخرًا وتتعلق بموقف اللاعب الجزائري رياض محرز نجم البلو سكاي خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن اللاعب الجزائري مستاء من الجلوس على دكة البدلاء ويفكر في الرحيل عن ملعب الاتحاد.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السيتزنز ومانشستر يونايتد قال جوراديولا: "محرز سيبقى معنا الموسم المقبل والموسم الذي يليه والموسم الذي يليه".

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وأضاف: "لا أحتاج للحديث معه بشأن موقفه، هو يعلم جيدًا أننا سعداء بوجوده".

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره يونايتد غدًا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي ينافس ليفربول على قمة الدوري، حيث يتصدر الريدز جدول الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن البلو سكاي، بينما يأتي يونايتد في المركز السادس برصيد 64 نقطة.