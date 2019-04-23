كورتوا على أعتاب الظهور ضد خيتافي

واصل فريق ريال مدريد، ظهر اليوم الثلاثاء، تحضيراته لخوض مواجهة خيتافي، المقررة يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة الـ34 من الليجا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كورتوا واصل الإعداد بشكل طبيعي مع المجموعة وكل الأمور تُشير إلى جاهزيته للظهور في ملعب "ألفونسو بيريز كولوسيوم".

وقاد زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي المران، حيث بدأ بإحماء على العشب، ثم تدريبات على الاستحواذ والضغط، وبعض الأمور التكتيكية.

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وفي سياق منفصل، استكمل القائد سيرجيو راموس وألفارو أودريوزولا تدريباتهما المنفردة للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 64 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

جدير بالذكر أن برشلونة، يتصدر البطولة، برصيد 77 نقطة، ويأتي خلفه أتلتيكو مدريد، الذي يمتلك 68 نقطة.