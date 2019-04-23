سانفريس هيروشيما يهزم دايجو بدوري أبطال آسيا

تغلب سانفريس هيروشيما الياباني، على مضيفه دايجو الكوري الجنوبي (1-0) اليوم الثلاثاء، بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال آسيا. وسجل هاياتو اراكي، هدف الفوز لسانفريس هيروشيما في الدقيقة (34). وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل ملبورن فيكتوري الأسترالي مع ضيفه قوانجتشو ايفرجراند الصيني (1-1). وانفرد سانفريس هيروشيما، بصدارة المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، مقابل 7 نقاط لقوانجتشو و6 نقاط لدايجو، ونقطة واحدة لملبورن.

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