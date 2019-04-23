نجم بايرن ميونخ يبتعد خطوة عن مباراة بريمن

بات بايرن ميونخ مهددًا بفقدان سلاح مهم خلال مواجهة فيردر بريمن، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس ألمانيا.
ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للنادي البافاري على موقع "تويتر"، فإن النجم الفرنسي فرانك ريبيري لم يشارك في مران الفريق، اليوم الثلاثاء.
وأفادت صحيفة "بيلد" بأن اللاعب المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، لن يسافر رفقة زملائه لمواجهة بريمن، بسبب إصابة عضلية.
ومن المتوقع أن يعول المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش على الفرنسي كينجسلي كومان، لتعويض غياب ريبيري.
يذكر أن البايرن نجح في تحقيق الفوز على بريمن بهدف دون د، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني.
ويحتل بايرن ميونخ، الدوري الألماني، برصيد 70 نقطة، ويأتي خلفه غريمه التقليدي، بوروسيا دورتموند، بفارق نقطة واحدة.
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