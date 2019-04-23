دي بروين يغيب عن مباراة مانشستر سيتي أمام يونايتد بالدوري الإنجليزي

أكد المدرب الإسباني بيب جوراديولا المدير الفني لفريق لمانشستر سيتي غياب لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين عن مباراة السيتزنز أمام مانشستر يونايتد بالدوري.

ومن المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره يونايتد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن دي بروين يعاني من إصابة عضلية ستبعده عن مباراة الغد أمام يونايتد.

وقال جوارديولا: "إنها مشكلة عضلية سنرى ما يمكننا فعله في الأيام القادمة، لكنه سيغيب غدًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي ينافس ليفربول على قمة الدوري، حيث يتصدر الريدز جدول الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن البلو سكاي، بينما يأتي يونايتد في المركز السادس برصيد 64 نقطة.