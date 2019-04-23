يوفنتوس يراهن على غدر الريال لتحقيق حلم رونالدو

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن يوفنتوس لم يفقد أمل التعاقد مع نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن فرص انتقال البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، إلى يوفنتوس تراجعت كثيرًا عقب عودة الفرنسي زين الدين زيدان، إلى القيادة الفنية للميرنجي.

وأشارت إلى زيدان أعاد مارسيلو إلى التشكيلة الأساسية، وهو ما جعل النجم البرازيلي يفكر كثيرًا قبل اتخاذ قرار الرحيل إلى يوفنتوس.

وأوضحت أن يوفنتوس ما يزال يتمسك بأمل ضم مارسيلو رغم أن الصفقة أصبحت معقدة، ولكن البيانكونيري، يراهن على أن الريال سيفتح باب الاستغناء عن الظهير البرازيلي.

وأفادت بأن اليوفي سيكون في المقدمة إذا قرر الريال الغدر بمارسيلو، خاصة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد مزاملة صديقه البرازيلي مجددا.