حالة واحدة تدفع ريال مدريد لدخول حرب صلاح

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد سيحارب لضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في حالة واحدة.

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، يستهدف إحداث ثورة في صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار إلى أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، يأتي على رأس أهداف الميرنجي في الميركاتو الصيفي، وقد تصل صفقة انتقاله لـ"سانتياجو برنابيو" إلى 100 مليون يورو.

وأوضح أن الريال يضع خطة احتياطية للميركاتو الصيفي، حيث إن مسؤولي الميرنجي سيتحولون فورًا إلى صلاح في حالة فشل صفقة هازارد.

وأفاد بأن ريال مدريد يحافظ على اتصالاته مع ليفربول بشأن صلاح، ولكن يوفنتوس يعد المنافس الأكبر للميرنجي على الصفقة.