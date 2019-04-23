سيميوني يتمسك بالأمل "شبه المستحيل" في صراعه مع برشلونة

قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، إن فريقه سيحاول خلال المراحل الـ 5 المتبقية من الليجا هذا الموسم "اللحاق بفريق برشلونة المتصدر".

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب "تقديم مباراة جيدة" في مواجهة فالنسيا غدا الأربعاء.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق 9 نقاط خلف برشلونة قبل آخر 5 جولات من المسابقة.

وأضاف سيميوني، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة اليوم الثلاثاء: "ما زالت هناك 5 مراحل متبقية، ونسعى إلى الاقتراب من الصدارة. سنحاول تقديم مباراة جيدة أمام فالنسيا واغتنام أي فرصة للوصول إلى الصدارة".

وأشاد سيميوني بالمستوى الجيد لفالنسيا في الفترة الحالية من الموسم.

وقال: "فالنسيا شكل فريقا للمنافسة بقوة على المراكز الأولى. الحظ عاند الفريق أمام مرمى منافسيه حيث تعادل في عدد من المباريات في بداية الموسم كما خسر بعض المباريات ولكن الفريق ينافس بشكل رائع".

وأكد سيميوني: "لم أندهش من المستوى الجيد لفريق مارسيلينو. إنه فريق يمكن الاعتماد عليه ولديه رؤية واضحة للعب كما يتمتع بوجود بدلاء متميزين".

واستشهد سيميوني على هذا بأن فالنسيا وصل للمربع الذهبي ببطولة الدوري المحلي كما بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

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وأشار إلى أن السر في هذا يكمن في هيكل الفريق الذي خاض به فالنسيا الموسم الحالي وإن عانده الحظ أمام المرمى.

وأبدى الأرجنتيني ترحيبه وسعادته بتجديد عقد حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك الأسبوع الماضي.

وأوضح: "هذا التجديد مهم للغاية مثلما كان التجديد لأنطوان جريزمان العام الماضي. أفضل حارس مرمى في العالم قرر البقاء معنا".

ولدى سؤاله عن مستوى اللاعب فيكتور فيتولو، الذي شارك أساسيا في خط وسط الفريق بالمباراتين الماضيتين أمام سيلتا فيجو وإيبار، أشاد سيموني بموهبة ورؤية وهدوء اللاعب.

وقال: "يبدو أكثر إخلاصا وتركيزا على تحسين مستواه خلال التدريبات. الشيء الوحيد الذي نريده هو أن تبتعد عنه الإصابات حتى يستمر بهذا المستوى".