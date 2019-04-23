غموض حول موقف نافاس من مواجهة رايو فاليكانو

يستعد إشبيلية، لمواجهة مهمة أمام رايو فاليكانو، يوم الخميس المقبل بالجولة 34 من الليجا، والتي يسعى فيها للانتصار لمواصلة الصراع على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقد يغيب عن تلك المباراة لاعب إشبيلية المميز، خيسوس نافاس للإصابة.

ولم يشارك نافاس في مران اليوم الثلاثاء مع الفريق الأندلسي بعد إصابة الركبة التي تعرض لها الأحد أمام خيتافي، في اللقاء الذي انتهى لصالح النادي المدريدي بثلاثية نظيفة.

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وبهذا الشكل يواصل الجناح الدولي الغياب عن المران لليوم الثاني، حيث يواصل التعافي من كدمة قوية في الركبة اليمنى إثر تدخل من مدافع خيتافي، التوجولي داكونام دجيني، والذي تعرض للطرد.

كما غاب عن المران كل من الفرنسي ماكسيم كونالوس والبرتغالي آندريه سيلفا، بحسب بيان النادي الثلاثاء.

ويحتل إشبيلية المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطتين خلف خيتافي، الذي انتزع منه المركز الرابع بالفوز عليه.