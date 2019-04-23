مبابي.. ماكينة أهداف جديدة تتصدر أغلى نجوم الكرة

ما زال نجم كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في العشرين من عمره ، لكنه يمتلك من الألقاب والإحصائيات ما يفوق سنه وما يضعه في مقدمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم حاليا.

وحسم مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي قبل آخر خمس مراحل من المسابقة ليرفع اللاعب رصيده من الألقاب في الدوري الفرنسي إلى ثلاثة ألقاب أحرزها في ثلاثة مواسم متتالية.

وبدأ مبابي مسيرته الاحترافية مع فريقه السابق موناكو في موسم 2015 / 2016 ثم توج مع نفس الفريق بلقب الدوري في الموسم التالي قبل الانتقال إلى سان جيرمان ليتوج مع الفريق بلقب المسابقة في الموسمين الماضي والحالي.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي يمتلك أيضا عددا من الأرقام الشخصية الرائعة التي تؤكد الصعود المذهل والمرعب في مستواه من موسم لآخر وقدرته على تحقيق أرقام قياسية عديدة خلال المواسم المقبلة.

واقتصرت مشاركات مبابي في أول موسم له مع موناكو (2015 / 2016) على 14 مباراة في مختلف البطولات أحرز خلالها هدفا واحدا وصنع هدفا واحدا ثم انطلقت موهبة اللاعب بشكل رائع في الموسم التالي حيث شارك مع موناكو في 44 مباراة بمختلف البطولات وسجل 26 هدفا وصنع 14 لزملائه.

وكان هذا السجل كفيلا بدفع باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم الشاب ليكون ضمن خطط الفريق للمستقبل.

وفي الموسم الماضي ، وهو الأول له مع سان جيرمان ، شارك مبابي في 46 مباراة بمختلف البطولات وأحرز خلالها 21 هدفا وصنع 15 هدفا لزملائه.

وجاء الموسم الحالي ليقدم دليلا أكبر على الإمكانيات العالية للاعب سواء على المستوى الفني والخططي والبدني أو على مستوى قدراته القيادية حيث نجح في قيادة الفريق في غياب عدد من النجوم مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا وإدينسون كافاني للإصابة.

Advertisements

وعلى مدار 40 مباراة خاضها مبابي مع الفريق في الموسم الحالي حتى الآن ، سجل اللاعب الفذ 36 هدفا وصنع 17 هدفا لزملائه وهو ما يفوق رصيده في الموسم الماضي كاملا.

وما زال مبابي قادرا على زيادة رصيده من الأهداف التي يسجلها أو التي يصنعها حيث تتبقى للفريق خمس مباريات في الدوري إضافة للمباراة النهائية لكأس فرنسا والتي يلتقي فيها رين يوم السبت المقبل.

وقال مبابي ، بعد فوزه في كانون أول/ديسمبر الماضي بجائزة (كوبا) المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب شاب في 2018 ، : "كل ما حققته حتى الآن كان رائعا. ولكن ما زال لدي الكثير لأقدمه... أفتقد بعض الثبات ، ولا يمكنني أن أنجز كل شيء في غضون عامين فقط".

ويتفوق مبابي بسجله التهديفي على جميع اللاعبين في فرنسا حيث يتقدم على نيكولاس بيبي نجم ليل بفارق 11 هدفا في قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم وهو ما يجعله قاب قوسين أو أدنى من التتويج هدافا للدوري المحلي في الموسم الحالي حيث أحرز 30 هدفا في المسابقة حتى الآن.

وعلى المستوى الأوروبي ، يأتي مبابي في المركز الثاني مباشرة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في قائمة أفضل الهدافين في بطولات الدوري المحلية حيث يشتعل الصراع بينهما على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تقدم لأفضل هداف في الموسم.

وسجل ميسي 33 هدفا حتى الآن في الدوري الإسباني مقابل 30 هدفا لمبابي في الدوري الفرنسي.

ورغم أنه لا يزال في العشرين من عمره ، يتصدر مبابي قائمة أغلى لاعبي العالم ، طبقا لتقديرات مرصد إحصائيات كرة القدم في موقعه على الانترنت حيث يقدر قيمة مبابي بنحو 216 مليون يورو متقدما على هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي (197 مليون يورو) ونيمار نجم سان جيرمان (197 مليون يورو) والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي (173 مليون يورو) وميسي (170 مليون يورو) .