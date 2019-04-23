انطلاق توزيع استمارات الاتحاد اليمني للاعلام الرياضي

انطلقت صباح اليوم عملية توزيع استمارات الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي، في عدن، لأعضاء الجمعيةالعمومية، وذلك في مقرّ مكتب وزارة الشباب والرياضة بمنطقةالقطيع بكريتر .

وقال مشتاق عبدالرزاق، رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بعدن، بأن (العملية سارت اليوم على ما يرام، وسوف تستمر غداً الأربعاء،وبعد غد الخميس،حتى يتسنى لجميع الأعضاء تملئة البيانات المطلوبةفي الاستمارة الجديدة،شريطةإحضار ثلاث صور)!!

وأشار إلى أن ( اجتماعاً من المُقرر إنعقاده عقب الانتهاء من استكمال الاستمارات مع مسؤولي الاتحاد بعدن،"الخمسة" الذين تمّت تزكيتهم وانتخابهم في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ ١٤إبريل الماضي، تحت إشراف الدكتور/جميل طربوش،رئيس الاتحاد العام للإعلام الرياضي، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بعدن).

وطالبَ مشتقا الزملاء، أعضاءالجمعيةالعمومية الذين لم يتمكنوا من الحضور اليوم، الحضور خلال اليومين القادمين لاستكمال اجراءات ملء بيانات الاستمارات، وإحضارثلاث صور، حتى يضمنوا على بطائق عضوية الاتحاد.