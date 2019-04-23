ملبورن فيكتوري يتعادل مع جوانجزو في دوري أبطال آسيا

تعادل ملبورن فيكتوري الأسترالي، مع ضيفه جوانجزو إيفرجراند الصيني 1/ 1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال آسيا.

وتقدم هوانج بوين بهدف لجوانجزو في الدقيقة 24، ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك جاي إنجام التعادل لملبورن فيكتوري.

ورفع جوانجزو رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما حصد ملبورن أول نقطة له، ليبقى في المركز الأخ