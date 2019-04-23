تعادل ملبورن فيكتوري الأسترالي، مع ضيفه جوانجزو إيفرجراند الصيني 1/ 1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال آسيا.
وتقدم هوانج بوين بهدف لجوانجزو في الدقيقة 24، ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك جاي إنجام التعادل لملبورن فيكتوري.
ورفع جوانجزو رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما حصد ملبورن أول نقطة له، ليبقى في المركز الأخ
كانت هذه تفاصيل خبر ملبورن فيكتوري يتعادل مع جوانجزو في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.