النني وأوزيل ضمن 7 ضحايا لمقصلة آرسنال الصيفية

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن آرسنال ينوي التضحية بـ7 لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، لن يحصل إلا على 45 مليون إسترليني، لإبرام صفقات في الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن إيمري يسعى لزيادة ميزانية الميركاتو عن طريق بيع أكثر من لاعب حالي في الفريق.

ويأتي الألماني مسعود أوزيل والأرميني هنريك ومخيتاريان على رأس اللاعبين المرشحين للرحيل، بسبب أجورهما المرتفعة.

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كما يقترب الألماني شكودران موستافي من المغادرة، بسبب الأداء المخيب الذي يقدمه هذا الموسم رفقة آرسنال.

وأكدت أن إيمري أبلغ الإدارة بموافقته على رحيل الثنائي الإنجليزي كارل جينكنسون والمصري محمد النني، إذا كان هناك أي نادٍ مهتم بالتعاقد معهما.

وأتمت الصحيفة تقريرها بأن الثنائي المعار الإنجليزي كالوم تشامبرز والكولومبي دافيد أوسبينا من المنتظر أيضًا أن يرحل في نهاية الموسم الحالي.