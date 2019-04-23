إيفرتون يرفع سعر هدف برشلونة وميلان

أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أنَّ إيفرتون رفع سعر نجمه، المُستهدف من قبل برشلونة، وميلان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إنَّ إيفرتون، لن ينظر إلى العروض التي ستقدم لنجمه البرازيلي ريتشارليسون بمقابل أقل من 75 مليون يورو.

ويحظى اللاعب باهتمام قوي من قبل ميلان، وبرشلونة، لكن لم يقدم أي نادٍ عرض رسمي للتوفيز، حتى الآن.

وأوضح الموقع الإيطالي، أنَّ هناك ناديًا بريطانيًا مستعدًا لدفع 80 مليون يورو لضم ريتشارليسون في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد أنَّ المقابل الذي يطلبه إيفرتون يعقد الصفقة على ميلان، خاصة إذا لم يتأهل الأخير للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.