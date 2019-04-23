شكرا لقرائتكم الحضرى يصدم النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صدمة جديدة تلقاها فريق النجوم، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها عصام الحضرى حارس مرمى الفريق، تجدد إصابته فى العضلة الأمامية، بعدما كان اقترب من العودة للمشاركة فى المباريات الرسمية بعد فترة غياب طويلة.

وأجرى السد العالى أشعة على العضلة الأمامية مساء أمس الاثنين بعد شعوره بالإجهاد، لتثبت الأشعة وجود تليف فى العضلة، وأكد الدكتور إيهاب على للحارس أن التليف جاء نظرًا لتسرعه فى العودة للتدريبات دون الحصول على فترة كافية من الراحة والخضوع للبرنامج التأهيلى.

وأبلغ إيهاب على الحضرى بضرورة الخضوع لجلسات تأهيلية لمدة 3 أسابيع، حتى يتمكن بعدها من العودة تدريجيًا للتدريبات الجماعية ومن ثم العودة للمشاركة فى المباريات الرسمية لفريقه.

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من جانبه حرص رمضان السيد المدير الفنى الجديد لفريق النجوم، على الاتصال بالحضرى والاطمئنان على إصابته، ومدة غيابه عن الملاعب، ليؤكد المدير الفنى للاعب أنه سيكون حريص على متابعة حالته بشكل يومى، متمنيًا عودته لصفوف الفريق فى أسرع وقت من أجل تدعيم صفوفه، ليوجه الحضرى الشكر له على اهتمامه وتدعيمه معنويًا من أجل النهوض سريعًا.