شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. من يعتلى القمة مؤقتاً؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الفارس الأبيض مباراة الزمالك امام بيراميدز والتى تقام الثامنة من مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى، تحمل المباراة طابعا خاصا، حيث تحسم القمة مؤقتا فى ظل الصراع الدائر بين الثلاثى الزمالك وبيراميدز والاهلى.

ماذا يريد الزمالك وبيراميدز من موقعة الدفاع الجوى؟



يسعى الزمالك إلى الفوز بمباراة اليوم للانفراد بصدارة الدورى، بعيداً عن الأهلى بفارق 5 نقاط، خاصة أن الروح المعنوية لدى لاعبى القلعة البيضاء، بعد تحفيز المستشار مرتضى منصور لهم، حيث وعدهم برحلات حج لهم ولأسرتهم على نفقته الخاصة حال الفوز على بيراميدز.

بينما يسعى بيراميدز نحو هزيمة الزمالك لاعتلاء جدول ترتيب الدورى بفارق 3 نقاط، مما يعطى اللاعبون الأمل فى حصد لقب البطولة؟

التشكيل المتوقع لبيراميدز:



حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

خط الدفاع: على جبر - عمر الميدانى - عمر جابر - رجب بكار

خط الوسط: إيريك تراورى - نبيل دونجا - كينو - عبدالله السعيد - محمد فاروق.

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خط الهجوم: عمر خربين.

التشكيل المتوقع للزمالك:



حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدى "الونش" وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعزيز وكهربا وأوباما وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويدير المباراة طاقم تحكيم نرويجى بقيادة هوبر نيلسون، ويعاونه توم هارالد جرونفيك، وجيد أوسكار اساكسن، وكريستوفر هاجنس حكماً رابعاً.