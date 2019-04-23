شكرا لقرائتكم محمد عودة: بتروجت لم يضمن البقاء فى الدورى حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت، أن فريقه لم يضمن البقاء بالدورى بشكل رسمى، عقب فوزه الأخير على النجوم بهدفين مقابل هدف وارتفاع رصيده إلى 34 نقطة فى المركز الثانى عشر للدورى.

وأضاف عودة فى تصريحات خاصة، أن بتروجت يحتاج لثلاث نقاط أخرى من المباريات المتبقية حتى يضمن البقاء بشكل رسمى، خاصة أن الفريق سيواجه الفرق التى تصارع من أجل البقاء، وهو ما يضفى على جميع المباريات الصعوبة.

وعن لقاء إنبى المقبل على زعامة البترول، أشار عودة إلى صعوبة اللقاء، مؤكدا أن الفريق الإنباوى يعيش حالة من التألق فى الوقت الحالى بعدما حقق فوزين هامين، وسيحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام بتروجت لضمان البقاء.