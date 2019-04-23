شكرا لقرائتكم أرسنال يستعد لبيع عقد مدافعه موستافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم حاليا لطرح لاعبه الألماني الدولي شكودران موستافي للبيع ، حسبما أكد تقرير صحافي يوم الثلاثاء وذلك بطلب من المدرب أوناي إيمري.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الثلاثاء أن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق يرغب في تدعيم صفوف الفريق وخاصة خط الدفاع وأنه يرغب في بيع موستافي (27 عاماً) مدافع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيمري يرغب في الاستفادة من عائدات بيع بعض اللاعبين لضم لاعبين جدد إلى صفوف المدفعجية ولكن أرسنال لم يتلق حتى الآن أي عرض لشراء موستافي المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل وانتقل حينها إلى أرسنال من فالنسيا لقاء 41 مليون يورو..

وكان يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أوضح أن موستافي لم يعد ضمن حسابات الفريق الوطني. وخاض المدافع آخر مباراة دولية له مع المانشافت في الثامن من أكتوبر 2017 عندما فاز الفريق على منتخب أذربيجان 5 - 1 في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.