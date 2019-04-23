شكرا لقرائتكم الإصابة تنهي موسم كالوم هودسون-أودوي مع تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد كالوم هودسون-أودوي جناح تشيلسي انتهاء موسمه بعد إصابته بتمزق في وتر العرقوب في التعادل 2-2 مع بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

وغادر هودسون-أودوي (18 عاما) الملعب قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ولعب بيدرو بدلا منه. وقال اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت إن موسمه مع تشيلسي انتهى. وأضاف على "تويتر": الألم يعتصرني لإنهاء الموسم بإصابة في وتر العرقوب. سأعمل جاهدا للعودة أكثر قوة الموسم المقبل.

وبذلك سيغيب هودسون-أودوي عن آخر ثلاث مباريات لتشيلسي في الدوري الممتاز هذا الموسم أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وليستر سيتي، كما سيغيب عن مواجهة الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي أمام إينتراخت فرانكفورت. وستقام مباراة الذهاب في الثاني من مايو.

وانضم هودسون-أودوي لمنتخب إنجلترا لأول مرة الشهر الماضي رغم معاناته من أجل دخول التشكيلة الأساسية لتشيلسي، وقال بايرن ميونخ إنه يرغب في ضمه من تشيلسي، مما أثار تكهنات حول نية النادي اللندني بيعه في الصيف