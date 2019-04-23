فينيكس يقيل اول مدرب من أصل أوروبي واتهام المدرب السابق لليكرز بالاعتداء الجنسي

اسماء السيد - أعلن فينيكس صنز الإثنين إقالة إيغور كوكوسكوف، أول مدرب مولود في أوروبا في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما اتهمت صحافية رياضية المدرب السابق للوس أنجليس ليكرز بالأعتداء الجنسي عليها.

وأوضح المدير العام لنادي فينيكس صنز جيمس جونز في بيان "بعد حصيلة معمقة، قررت أن نتجه بشكل أفضل نحو إدارة جديدة لمنصب المدرب. أشكر إيغور على عمله خلال الموسم المنصرم وأتمنى له مستقبلا أفضل".

وعين فينيكس صنز كوكوسكوف، المولود في صربيا والحاصل على الجنسية الأميركية، في 2018 ليحل محل الكندي جاي تريانو.

وبإقالة كوكوسكوف، يبحث فينيكس صنز عن مدرب للمرة السابعة في آخر ثماني سنوات.

وأنهى فينيكس صنز الموسم المنتظم في المركز الخامس عشر الأخير لترتيب المنطقة الغربية (19 فوزا و63 خسارة)، وحقق ثاني أسوأ نتائج مع كليفلاند كافالييرز وصيف بطل الموسمين الماضيين الذي احتل المركز الرابع عشر في المنطقة الشرقية أمام نيويورك نيكس (17 فوزا و65 خسارة).

وفي الموسم الماضي، كان فينيكس أسوأ فريق في البطولة مع 21 فوزا و61 خسارة. ومنذ موسم 2012-2013 وحتى الآن يتشارك مع أورلاندو ماجيك أسوأ سجل (199 فوزا مقابل 375 خسارة).

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- والتون متهم جنسيا -

على صعيد آخر، أكد موقع "تي أم زي" المختص بمتابعة أخبار المشاهير الإثنين أن الصحافية كيلي تينانت اتهمت المدرب السابق لليكرز لوك والتون بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا.

وأوضح الموقع أن كيلي تتهم والتون الذي يتولى منذ 15 نيسان/ابريل تدريب ساكرامنتو كينغز، باستدراجها الى غرفته في الفندق في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا بحجة الحديث معه عن كتاب تنوي تأليفه.

وأضاف الموقع أن المدرب دفع هناك الصحافية الى السرير، ثم قبلها ولمسها بقوة قبل أن يسمح لها بمغادرة الغرفة.

ولم يحدد تاريخ الاعتداء المفترض، لكن الموقع رجح أن يكون قد تم قبل أن يتولى والتون تدريب ليكرز في 2016.

وأعفى ليكرز لاعبه السابق والتون (39 عاما) من مهامه كمدرب في 12 نيسان/ابريل بعد ثلاثة مواسم مخيبة لم يستطع خلالها الفريق بلوغ الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، وقد أنهى الموسم المنتظم هذا العام في المركز العاشر لترتيب المنطقة الغربية (37 فوزا و45 خسارة).