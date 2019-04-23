شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. توقع نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفًا على نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز حالياً برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، لكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، كما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الآخر.

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وطرح ”الخليج 365” استفتاءً للجماهير من أجل توقع نتيجة المباراة المهمة لكلا الفريقين فى مشوارهما ببطولة الدورى الممتاز.