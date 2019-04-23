شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لفريقى طائرة ويد سيدات بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت جامعة أسلسكا الفرنسية والمصنفة ضمن أكبر 10 جامعات على مستوى العالم ورشة عمل لفريقى سيدات اليد والطائرة بالنادى الأهلى ظهر اليوم الثلاثاء.

وركزت ورشة العمل أساليب إدارة الوقت والتحكم فى الانفعالات قبل وأثناء وبعد المباريات، وكيفية التخطيط للأهداف والتنسيق مع فريق العمل من خلال الأهداف الجماعية منذ بداية الموسم، وكذلك طريقة الوصول إلى ذات الأهداف بشكل علمى، بالإضافة إلى تجنب إهدار الوقت فى أشياء لا جدوى منها؛ مثل وسائل التواصل الاجتماعى؛ لأنها تشتت التركيز، خاصة أن نظرية 80ـ 20 تفسر ذلك بشكل واضح، حيث يبذل بعض الرياضيين مجهودا كبيرا يكلفهم 80% من أوقاتهم لكن العائد الإيجابي من وراء ذلك لا يتعدى 20%.

وشهد الجزء الثانى من ورشة العمل شرحا كاملا لتحليل كل رياضى لشخصيته؛ للعمل على تلافى عيوبه وعلاجها، مع مواصلة زيادة الأمور الإيجابية بجانب تحليل شخصية زملائه لمعرفة الطريقة الأفضل للتعامل معهم.

وكانت جامعة أسلسكا أحد رعاة بطولتى أفريقيا للكرة الطائرة "رجال وسيدات" التى نظمهما الأهلى خلال الفترة الماضية، حيث شمل الاتفاق الذى جرى بين مسئولى الجامعة الفرنسية فى ذلك الوقت مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة على تقديم خدمات متميزة لأعضاء وموظفى النادى والفرق الرياضية المختلفة، خاصة أن مجلس الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب يهدف إلى زيادة النواحى التعليمية والتثقيفية لدى جميع أبنائه، ما ينعكس بالإيجاب على حياتهم الشخصية والرياضية وكذلك العملية.