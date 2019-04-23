شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 لاعبين فى الزمالك وبيراميدز قبل مواجهة الدفاع الجوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الكرة المصرية المتابعة للدورى المصرى المواجهة المرتقبة بين فريقى الزمالك "المتصدر" وبيراميدز "الوصيف" والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الدفاع الجوى فى إطار مؤجلات الجولة الـ 26 بالدورى الممتاز. ويرصد "الخليج 365" القيمة التسويقية لأغلى 10 لاعبين فى صفوف كلا الفريقين قبل مواجهة الدفاع الجوى فى الفيديو التالى: الزمالك 1- كهربا.. 2 مليون يورو 2- خالد بوطيب.. مليون و750 ألف يورو 3- إبراهيم حسن.. مليون و 500 ألف يورو 4- حمدى النقاز.. مليون و200 ألف يورو 5- محمود علاء.. مليون يورو Advertisements بيراميدز 1- كريتيان بينفينتى.. 5 ملايين و500 ألف يورو 2- كينو.. 5 ملايين يورو 3- جون سيفونتى.. 3 ملايين يورو 4- عبد الله السعيد.. 2 مليون و500 ألف يورو 5- عمر خربين.. مليون و900 ألف يورو

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