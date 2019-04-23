المنتخب يُعلن ملعب التدريب وفندق إقامته فى أمم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفنى بقيادة خافير أجيرى حدد ملعب تدريب الفراعنة فى بطولة أمم افريقيا وهو ستاد الكلية الحربية، بعدما قام بمعاينته وتقديم تقرير عنه إلى المدير الفنى.
قال لهيطة إن المنتخب أيضا حدد فندق إقامته فى البطولة، وتم إخطار اللجنة المنظمة للبطولة بملعب التدريب وفندق الإقامة بشكل رسمى.
يذكر أن منتخب سيواجه زيمبابوى فى مباراة الإفتتاح يوم 21 يونيو المقبل باستاد القاهرة.
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