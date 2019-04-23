شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غيابه ضد الأهلى.. ماذا سيفعل عمر خربين بطل موقعة 3/3 أمام الزمالك الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريقى الزمالك وبيراميدز لمباراتهما المرتقبة المقرر لها الثامنة مساء الليلة على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 60 نقطة جمعها من 26 مباراة (18 انتصارًا - 6 تعادلات - هزيمتين)، وسجل لاعبوه 54 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، بينما يحتل بيراميدز المركز الثانى بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصارًا - 9 تعادلات - هزيمتين)، سجل 54 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

ويعود لبيراميدز فى مباراة الليلة السورى عمر خربين مهاجم الفريق الذى غاب عن مباراة الأهلى، التى فاز بها فريقه بهدف دون رد بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى.

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عمر خربين كان بطل مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدور الأول، حيث شارك فيها بعد ساعات من قدومه للقاهرة بعد التعاقد مع بيراميدز على سبيل الإعارة من الهلال السعودى ونجح فى تسجيل هدف التعادل فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة .

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق ، أحرز فرجانى ساسى هدف التقدم للزمالك وبعدها تعادل إريك تراروى لبيراميدز، وأحرز كينو الهدف الثانى ليعود محمود علاء بهدف التعادل للزمالك، لينتهى الشوط الأول 2-2، وفى الشوط الثانى تقدم فرجانى ساسى للزمالك ولكن يعود الوافد الجديد عمر خربيين لإحاز التعادل، لنتهى المباراة 3-3 .

وإجمالا شارك السورى عمر خربين صاحب الـ25 عامًا فى سبع مباريات، سجل خلالهم خمسة أهداف، فى معدل تهديفى جيد، أى أنه يسجل كل 118 دقيقة.