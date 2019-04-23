فلاش باك.. الزمالك وبيراميدز حبايب فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى بملعب الدفاع الجوى.
وسبق والتقى الفريقان فى الدور الأول من البطولة المحلية، وبالتحديد يوم 24 يناير باللقاء الذى كان مؤجل من الأسبوع التاسع، الذى أقيم ببتروسبورت.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين 3/3، حيث سجل للزمالك كل من فرجانى ساسى هدفين، ومحمود علاء هدف، أما أهداف بيراميدز فجاءت عن طريق إريك تراورى، وكينو، وعمر خربين.
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