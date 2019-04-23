شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك و بيراميدز.. ماذا قدم دياز وجروس قبل موقعة الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة الزمالك وبيراميدز التى تقام فى الثامنة من مساء اليوم فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من الدورى، مواجهة أجنبية بين الفريقين، حيث يقود بيراميدز رامون دياز، بينما يتولى تدريب الزمالك كريستيان جروس.

وقبل المواجهة المرتقبة نرصد ماذا قدم دياز وجروس على المستوى المحلى خاصة فى الإجيبشيان ليج

كريستيان جروس

تولى السويسرى كريستيان جروس فريق الزمالك يوليو من عام 2018 ، قاد خلالها الأبيض فى 26 مباراة ببطولة الدورى ، فاز فى 18 مباراة، وخسر فى مباراتان فقط ، أمام النجوم و المصرى، بينما تعادل فى 6 لقاءات.

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رامون دياز

وبالانتقال إلى الأرجنتينى رامون دياز فتولى تدريب بيراميدز فبراير الماضى، قاد الفريق خلالها فى 7 مباريات، فاز فى 6 مباريات، وخسر مباراة واحدة أمام الجونة.