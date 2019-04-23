شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد بيراميدز.. محمد إبراهيم الأقرب لتعويض ساسى من التقسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض يعد الأقرب لمجاورة طارق حامد فى خط الوسط أمام بيراميدز، فى المباراة المقرر لها مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس والعشرين بالدورى الممتاز.

وتابع المصدر ذاته أنه وفقا للتقسيمة التى يجريها فى التدريبات فسوف يستمر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك فى الاعتماد على محمد إبراهيم لتعويض غياب التونسى فرجانى ساسى المبتعد عن الفريق للإصابة.

وكان محمد إبراهيم قد شارك فى التشكيل الأساسى للزمالك فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى فى اللقاء الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض بثنائية نظيفة وتبادل الأدوار مع يوسف أوباما فى خط الوسط لتعويض غياب ساسى.

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ويأتى تشكيل الزمالك المتوقع للمباراة مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا أو أحمد زيزو.