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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة المصرى والأهلى لاستاد المكس رسميا، اتحاد الكرة يقرر إلغاء اجتماعه غدا بسبب سفر الأعضاء للخارج. رسميا.. اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة المصرى والأهلى لاستاد المكس قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم نقل مباراة الأهلى مع المصرى المؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدورى الممتاز إلى استاد حرس الحدود بالمكس بدلا من السويس. اتحاد الكرة يقرر إلغاء اجتماعه غدا بسبب سفر الأعضاء للخارج قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة إلغاء اجتماعه الذى كان من المقرر عقده غدا الأربعاء بمقر الجبلاية فى الجزيرة. شطب وإيقاف 7 لاعبين كرة ماء بالأهلى.. وتغريم النادى 275 ألف جنيه قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس إيقاف وشطب أى لاعب أو مدرب أو إدارى يخرج عن النص فى مختلف المنافسات التى ينظمها الاتحاد، وحرمانه من التمثيل الدولى، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مؤخرا، والذى اتخذ فيه عقوبات صارمة ضد بعض لاعبى كرة الماء بالنادى الأهلى فى مرحلة العمومى بعد أحداث الشغب التى قام بها اللاعبون فى مباراة نهائى بطولة الدورى العام التى أقيمت بحمام السباحة بنادى الصيد بالدقى ضد لاعبى فريق الجزيرة. Advertisements شوبير يكشف حقيقة الخلافات داخل مجلس إدارة الأهلى نفى الإعلامى أحمد شوبير ما تردد مؤخرا عن وجود صراعات وانقسامات داخل مجلس إدارة النادى الأهلى فى الفترة الأخيرة. 30 فردًا عدد الحضور لمباراة الأهلى والمصرى تقرر حضور 30 فردًا لمباراة الأهلى والمصرى المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل فى الجولة الـ19 للدورى الممتاز، من مجلس إدارة الناديين. الشرط الجزائى يمنع إقالة سيدومير فى الإسماعيلى أصبح مصير البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى غامضاً داخل قلعة الدراويش بعد تراجع نتائج الفريق الأصفر فى مسابقة الدورى ليقبع فى المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة، فيما ودع منافسات دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات بنتائج مخيبة للآمال. رمضان صبحى يطلب "استثناء" من خصومات الأهلى طلب رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحصول على استثناء من قرار الخصومات الأخير الذى طال جميع اللاعبين على خلفية توديع الفريق لبطولة دورى أبطال أفريقيا من دور الثمانية أمام صن داونز الجنوب أفريقى بعد الخسارة ذهابًا بخماسية نظيفة وفوز الفريق الأحمر إيابًا بهدف نظيف.

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